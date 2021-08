Calciomercato Inter | nome nuovo per il dopo Lukaku

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’è pronta a tornare sul mercato:è sempre più vicino al Chelsea, operazione che consentirebbe ai nerazzurri di incassare oltre 120 milioni di euro e di far respirare le proprie casse. Operazione, però, che ha scatenato l’ira social dei tifosi. La dirigenza nerazzurra, tuttavia, come riferito dal Corriere dello Sport, starebbe già vagliando le ipotesi per la sostituzione del centravanti belga. Dei 120mln solo una parte sarà utilizzata per arrivare ad uncentravanti. Zapata è il profilo che l’predilige ma l’Atalanta chiede almeno 50mln di euro. Nelle ultime ore, inoltre, è tornato in auge il ...

