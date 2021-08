Calciomercato Inter, Marotta guarda in Russia per l’attacco (Di giovedì 5 agosto 2021) Spunta un nome nuovo per l’attacco dell’Inter: Beppe Marotta guarda in direzione Russia sponda Zenit San Pietroburgo L’Inter è alla disperata ricerca di rinforzi nel reparto offensivo: la dirigenza nerazzurra sta osservando un attaccante dello Zenit San Pietroburgo, così da cautelarsi in vista della probabile partenza di Romelu Lukaku direzione Chelsea. Come riporta La Gazzetta dello Sport il nome nuovo per l’attacco dell’Inter è l’iraniano Azmoun dello Zenit, accostato nelle scorse settimane anche alla Roma. TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Spunta un nome nuovo perdell’: Beppein direzionesponda Zenit San Pietroburgo L’è alla disperata ricerca di rinforzi nel reparto offensivo: la dirigenza nerazzurra sta osservando un attaccante dello Zenit San Pietroburgo, così da cautelarsi in vista della probabile partenza di Romelu Lukaku direzione Chelsea. Come riporta La Gazzetta dello Sport il nome nuovo perdell’è l’iraniano Azmoun dello Zenit, accostato nelle scorse settimane anche alla Roma. TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU ...

