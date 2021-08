Calciomercato | il Chelsea non libera Emerson | Giuntoli valuta altri profili per la fascia sinistra

(Di giovedì 5 agosto 2021) I Blues non sono disposti a fare sconti per il terzino italo-brasiliano Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla del mercato in casa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - Naples___ : Se davvero passa al Chelsea tutti i soldi dell'operazione saranno investimenti per il calciomercato oppure gli Zhan… - matteo27213289 : RT @calciomercatoit: ?? #Inter, Romelu #Lukaku ha già salutato tecnico e compagni | Il #Chelsea ha già pronta la maglia numero '9' ?? #CMITm… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Chelsea

E, dulcis in fundo (anche se stavolta sa di amarissimo), ecco la scossa di untristissimo: Romelu Lukaku è pronto a fare le valige, destinazione Londra . Lo so, lo so, in molti staranno ...Inter: ilè pronto all'offensiva finale per Romelu Lukaku, l'affare potrebbe chiudersi entro 48 ore Romelu Lukaku è sempre più vicino al. Il centravanti avrebbe dato il ...I Blues non sono disposti a fare sconti per il terzino italo-brasiliano Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla del mercato in casa ...L’Inter vicina a salutare Lukaku, il cui passaggio al Chelsea sarebbe, di fatto, il trasferimento dell’estate. Nerazzurri pronti ad un incasso super, ma che perderebbero un leader tecnico la cui ...