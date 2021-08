Calciomercato Empoli: accordo con il Napoli per un difensore. Le ultime (Di giovedì 5 agosto 2021) Calciomercato Empoli: accordo con il Napoli per il prestito secco di Sebastiano Luperto. Ritorno in Toscana per il difensore L’Empoli ha raggiunto un accordo con il Napoli per il trasferimento di Sebastiano Luperto, che tornerà in Toscana a tre anni dall’ultima volta. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le società – che vantano ottimi rapporti – formalizzeranno nelle prossime ore l’accordo per il difensore, che avverrà sulla base del prestito secco fino al 30 giugno 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021)con ilper il prestito secco di Sebastiano Luperto. Ritorno in Toscana per ilL’ha raggiunto uncon ilper il trasferimento di Sebastiano Luperto, che tornerà in Toscana a tre anni dall’ultima volta. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le società – che vantano ottimi rapporti – formalizzeranno nelle prossime ore l’per il, che avverrà sulla base del prestito secco fino al 30 giugno 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24.

