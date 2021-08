Calciomercato Atalanta, Romero ha svolto le visite per il Tottenham (Di giovedì 5 agosto 2021) Calciomercato Atalanta, Romero si appresta a volare a Londra. Il difensore argentino ha svolto le visite per il suo nuovo club Giornata di grandi movimenti in casa Atalanta. Il club bergamasco è pronto ad ufficializzare l’arrivo di Merih Demiral dalla Juventus, con il turco che ha già svolto le visite mediche. Ad uscire, invece, sarà Cristian Romero, la cui ufficialità al Tottenham è attesa nelle prossime ore. Anche l’argentino ha già svolto le visite mediche per la sua nuova società ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021)si appresta a volare a Londra. Il difensore argentino haleper il suo nuovo club Giornata di grandi movimenti in casa. Il club bergamasco è pronto ad ufficializzare l’arrivo di Merih Demiral dalla Juventus, con il turco che ha giàlemediche. Ad uscire, invece, sarà Cristian, la cui ufficialità alè attesa nelle prossime ore. Anche l’argentino ha giàlemediche per la sua nuova società ...

