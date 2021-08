Calciomercato Atalanta, anche Belotti per il dopo Zapata (Di giovedì 5 agosto 2021) Calciomercato Atalanta, se dovesse partire il colombiano direzione Inter anche Belotti è nella lista dei possibili sostituti Secondo quanto riportato da La Stampa, si allarga la lista dell’Atalanta per il sostituto di Duvan Zapata. Se il colombiano dovesse approdare all’Inter in sostituzione di Romelu Lukaku, diretto al Chelsea, i bergamaschi potrebbero puntare su Andrea Belotti, in cerca di una nuova squadra. Oltre al gallo, l’altro nome in cima alla lista dei desideri è quello di Tammy Abraham, che potrebbe lasciare proprio il Chelsea. Per il bomber inglese fissato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021), se dovesse partire il colombiano direzione Interè nella lista dei possibili sostituti Secondo quanto riportato da La Stampa, si allarga la lista dell’per il sostituto di Duvan. Se il colombiano dovesse approdare all’Inter in sostituzione di Romelu Lukaku, diretto al Chelsea, i bergamaschi potrebbero puntare su Andrea, in cerca di una nuova squadra. Oltre al gallo, l’altro nome in cima alla lista dei desideri è quello di Tammy Abraham, che potrebbe lasciare proprio il Chelsea. Per il bomber inglese fissato ...

Advertising

DiMarzio : L'@Atalanta_BC è pronta a investire 40 milioni per #Abraham e il @ChelseaFC vorrebbe cederlo all'estero - DiMarzio : @Atalanta_BC, piace #Abraham del @ChelseaFC - DiMarzio : Accordo in chiusura tra la @juventusfc e l'@Atalanta_BC per #Demiral. Si sblocca #Romero al #Tottenham - NMercato24 : Demiral è nella sede dell'Atalanta per firmare il contratto che lo legherà alla Dea per i prossimi 4 anni.… - zazoomblog : Calciomercato Atalanta ecco Demiral: dopo le visite mediche in arrivo la firma - #Calciomercato #Atalanta #Demiral… -