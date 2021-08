Calcio in lutto, l’ex centrocampista morto suicida. È il terzo giocatore a togliersi la vita nel giro di pochi giorni (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Calcio è di nuovo in lutto e purtroppo per il suicidio di un calciatore. Solo il 20 luglio il difensore Williams Martinez, giocatore del Villa Teresa, 38 anni, aveva deciso di togliersi la vita proprio nella giornata in cui in Uruguay si celebrava la Giornata nazionale per la prevenzione del suicidio. Secondo quanto ricostruito dai media locali, pare che alla base dell’estremo gesto potrebbero esserci stati problemi personali e il difficile momento professionale del giocatore, fermo ormai da qualche settimana dopo aver contratto il Covid-19. La notizia della sua morte ha sconvolto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilè di nuovo ine purtroppo per il suicidio di un calciatore. Solo il 20 luglio il difensore Williams Martinez,del Villa Teresa, 38 anni, aveva deciso dilaproprio nella giornata in cui in Uruguay si celebrava la Giornata nazionale per la prevenzione del suicidio. Secondo quanto ricostruito dai media locali, pare che alla base dell’estremo gesto potrebbero esserci stati problemi personali e il difficile momento professionale del, fermo ormai da qualche settimana dopo aver contratto il Covid-19. La notizia della sua morte ha sconvolto ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio lutto Como calcio, si è spento Luigi Paleari storico terzino azzurro degli anni '60 - '70 Como Calcio: il club cittadino piange la scomparsa di una sua bandiera per 8 campionati. Como Calcio: con 264 presenze è l'ottavo giocatore con più presenze nella società lariana Lutto per il Como 1907io che piange la scomparsa di una sua bandiera storica, Luigi Paleari che per otto campionati ...

Addio a Paleari Fu bandiera azzurra - Sport, Como Un'epoca in cui il calcio pionieristico cominciava a scomparire, verso un sempre maggiore ... Un lutto che colpisce anche la società biancazzurra e i tifosi non più giovanissimi. Perchè Paleari è stato ...

Lutto nel calcio, addio a Vladimiro Zoli il Resto del Carlino Dramma Ballack: suo figlio 18enne muore in Portogallo TROIA - L'ex campione tedesco di calcio Michael Ballack è stato colpito da un terribile lutto. Suo figlio Emilio ha infatti perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente in quad, nelle pri ...

Lutto per Ballack, il figlio muore in un incidente Terribile tragedia per Michael Ballack, ex centrocampista del Chelsea, del Bayern Monaco e della Nazionale Tedesca. Il suo figlio Emilio è morto a soli 18 anni in un incidente con il quad mentre era i ...

