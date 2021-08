Calcio femminile | Olimpiadi Tokyo | Stati Uniti di bronzo | battuta l’Australia 4-3!

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sono glia festeggiare sul rettangolo verde del Kashima Soccer Stadium, teatro della sfida per ildel torneo olimpico di. Le americane, campionesse del mondo in carica, si sono imposte con il punteggio di 4-3 controe possono concludere la propria avventura a Cinque Cerchi con un podio significativo. Un match spettacolare che la formazione degli States ha sbloccato all’8? con Rapinoe. Le aussie hanno reagito poco dopo e al 17?, sull’assist di Foord, è arrivato il pari firmato da Kerr. Sono state le veterane degli USA a caricarsi sulle spalle ...

RaiSport : ? Serie A donne: si parte subito con #Juventus-#Fiorentina Presentato il #calendario del massimo campionato femmin… - OA_Sport : #football Gli USA prevalgono nella Finale per il bronzo del torneo femminile: ko l'Australia 4-3 #Olympics… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #calciofemminile: finale #CanadaSvezia slitta a venerdì sera - 21daffodils : Pregando che anche le partite di calcio femminile riaprano per chi ha il greenpass - sportface2016 : #Tokyo2020 #calciofemminile: finale #CanadaSvezia slitta a venerdì sera

Slitta di qualche ora la finale per la medaglia d'oro del calcio femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 tra Canada e Svezia . La partita era prevista la mattina ma sarà spostata alla sera dello stesso giorno allo stadio di Yokohama. Il match tra le campionesse d'Italia della Juventus e il neopromosso Pomigliano e le sfide tra Sassuolo e Fiorentina ed Empoli Ladies e Roma apriranno la Serie A 2021/2022, un campionato il cui calend ... Sono gli Stati Uniti a festeggiare sul rettangolo verde del Kashima Soccer Stadium, teatro della sfida per il bronzo del torneo olimpico di calcio femminile. Le americane, campionesse del mondo in car ...