Cabina di regia: green pass obbligatorio per personale scolastico e viaggi lunghi (Di giovedì 5 agosto 2021) La scuola dovrà riaprire in presenza a settembre . E' questo l'orientamento emerso durante la Cabina di regia governativa che ha esaminato le nuove misure anti - Covid che arriveranno sul tavolo del ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 5 agosto 2021) La scuola dovrà riaprire in presenza a settembre . E' questo l'orientamento emerso durante ladigovernativa che ha esaminato le nuove misure anti - Covid che arriveranno sul tavolo del ...

Ultime Notizie dalla rete : Cabina regia Edilizia scolastica: Ministero Istruzione, pubblicati i risultati dell'Avviso da 700 milioni per messa in sicurezza, ristrutturazione, ... Sarà istituita una Cabina di regia per il monitoraggio dei singoli progetti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia.

Green pass, verso obbligo per personale scuola e universitari Green pass obbligatorio per il personale della scuola e studenti universitari. Q uesto l'orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei ministri d i questo pomeriggio, in programma alle 16.00, al netto di probabili slittamenti. L'obbligo varrà per i professori universitari, come ...

