Buongiorno dalla Borsa 5 agosto 2021

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Tele) – Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,92%; al contrario, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 15.083,39 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,52%, archiviando la sessione a 27.728,1 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,72%), archiviando le contrattazioni a 14.990,1 punti. Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,02%; andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,08%; giornata moderatamente positiva per Parigi, ...