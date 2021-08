Bruciano le colline tra Sicilia e Calabria | 8 canadair in azione da Cosenza a Castel di Lucio | passando per Reggio

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo una notte di lavoro per le squadre dei Vigili del fuoco a causa dei numerosi incendi boschivi nelle provincene di Palermo e Messina, e in quelle calabresi di, ...

Gazzetta del Sud

Dopo una notte di lavoro per le squadre dei Vigili del fuoco a causa dei numerosi incendi boschivi nelle province siciliane di Palermo e Messina, e in quelle calabresi di Reggio Calabria e Cosenza, ......a terra insieme a 4 squadre del volontariato antincendio e operai dell'Unione dei comuni del Fiora e dellemetallifere. Fiamme sotto controllo ma il vento incalza Boschi in fiamme...Numerosi incendi boschivi nelle province siciliane di Palermo e Messina, e in quelle calabresi di Reggio Calabria e Cosenza ...Alcune case sono state lambite dalle fiamme, riportando danni agli impianti elettrici. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco ...