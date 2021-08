Borussia Dortmund, due positivi al Covid: non erano vaccinati (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Borussia Dortmund ha annunciato la positività al Covid di due membri del gruppo squadra, che non era ancora stati vaccinati Julian Brandt e Thomas Meunier. Sono loro i due giocatori del Borussia Dortmund risultati positivi al Covid in queste ore e che, adesso, dovranno sottostare all’isolamento per due settimane. I due, come reso noto dal club giallonero, non erano ancora stati vaccinati. Nessuna restrizione invece per il resto del gruppo, visto che un solo altro membro era stato a contatto con i ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilha annunciato latà aldi due membri del gruppo squadra, che non era ancora statiJulian Brandt e Thomas Meunier. Sono loro i due giocatori delrisultatialin queste ore e che, adesso, dovranno sottostare all’isolamento per due settimane. I due, come reso noto dal club giallonero, nonancora stati. Nessuna restrizione invece per il resto del gruppo, visto che un solo altro membro era stato a contatto con i ...

Advertising

tancredipalmeri : Il Borussia Dortmund la settimana scorsa ha rifiutato 125 milioni di € per Haaland dal Chelsea. Il prossimo anno l… - AlfredoPedulla : Giovedi scorso tentativo #Chelsea per #Halland: offerti 130 milioni. Poche ore dopo il ds #Dortmund ha ribadito: “N… - guglielmo75 : @BluFox70 @FavataMattia Non abbiamo la forza economica del Borussia Dortmund per respingere un'offerta da 130 - CharleeHarpeer : @eljokern11 @FusatoRiccardo Dillo al Borussia Dortmund, che vince titoli e compra campioni. Tu sostieni zuning che… - CalcioPillole : Il #Bologna di Siniša #Mihajlovic continua il suo tour di amichevoli estive. Dopo il match contro il Borussia Dortm… -