Borsa: Milano sale (+0,15%),bene Diasorin e Ferrari, giù Pirelli (Di giovedì 5 agosto 2021) Piazza Affari si conferma sopra la parità (Ftse Mib +0,11% a 25.528 punti) spinta da Diasorin (+1,45%), Ferrari e Interpump (+1,2% entrambe). bene anche Fineco (+1,33%) ed Enel (+0,74%), insieme ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Piazza Affari si conferma sopra la parità (Ftse Mib +0,11% a 25.528 punti) spinta da(+1,45%),e Interpump (+1,2% entrambe).anche Fineco (+1,33%) ed Enel (+0,74%), insieme ad ...

