Borsa: Europa migliora dopo il bollettino Bce, Milano +0,25%: Bene futures, spread scende a 103,7, effetto conti su… Borsa: Europa conclude positiva, Londra +0,2%. In crescita anche Parigi e Francoforte Borsa: Europa apre contrastata, Parigi +0,07%, Londra -0,3%: Invariata Francoforte, debole invece Madrid (-0,14%) Borsa: Europa conclude positiva, Londra +0,2%

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Si confermano contrastate le principali borse europee, che guadagnano qualche posizione dopo la diffusione del bollettino della Bce con le stime sull'Eurozona. La migliore è Parigi (+0,43%), seguita ...Negativi i futures sull', in rialzo invece quelli su Wall Street. Gli occhi sono puntati sulla decisione della Boe sui tassi e su numerosi dati in arrivo dagli Usa. Atteso l'intervento di ...(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. I principali listini azionari europei vengono sostenuti dalle ...Si confermano contrastate le principali borse europee, che guadagnano qualche posizione dopo la diffusione del bollettino della Bce con le stime sull'Eurozona. La migliore è Parigi (+0,43%), seguita d ...