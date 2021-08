Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia sconta contagi, futures contrastati, Tokyo +0,52%: Attesi dati macro e decisione Boe su tassi. Parla Wa… - ansa_economia : Borsa: Asia positiva, resta indietro solo Tokyo. Recuperano i listini cinesi dopo stretta Pechino di Tencent #ANSA - fisco24_info : Borsa: Asia positiva, resta indietro solo Tokyo: Recuperano i listini cinesi dopo stretta Pechino di Tencent - ansa_economia : Borsa: Asia in ordine sparso, effetto contagi, Tokyo -0,5%. Futures contrastati, bene ferro giù acciaio, in arrivo… - fisco24_info : Borsa: Asia in ordine sparso, effetto contagi, Tokyo -0,5%: Futures contrastati, bene ferro giù acciaio, in arrivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia

Agenzia ANSA

L'indicePacific ha messo a segno un timido rialzo (+0,22%). Meglio il Giappone (+0,32%), in ... Con questi due debutti salgono a 21 le ammissioni sull'Aim gestito daItaliana nel 2021, per ...Seduta in ordine sparso per le principali borse die Pacifico con l'aumento dei contagi in Cina, che ha spinto il Governo di Pechino a nuove restrizioni e quello di Hong Kong a reintrodurre la quarantena. Tokyo ha guadagnato lo 0,52% e Sidney lo ...Seduta in ordine sparso per le principali borse di Asia e Pacifico con l'aumento dei contagi in Cina, che ha spinto il Governo di Pechino a nuove restrizioni e quello di Hong Kong a reintrodurre la qu ...La Borsa di Tokyo ha chiuso in territorio positivo, sostenuta da alcune incoraggianti trimestrali che hanno fatto passare in secondo piano le ultime cifre di contagi da Covid. A fine giornata l'indice ...