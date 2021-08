Bollettino 5 agosto, aumenta la positività (3,4%), 27 morti. Per i vaccinati ridotta la quarantena a 7 giorni (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 7.230 i casi di positività al Covid-19 riscontrati in Italia nel Bollettino Covid del 5 agosto. Dati in rialzo rispetto ai 6.596 di ieri. Questo a fronte di 212.227 tamponi eseguiti, fra test molecolari e antigenici rapidi, con un tasso di positività che si attesta al 3,4%, lo 0,4% in più rispetto a ieri.I nuovi decessi riscontrati sono 27, in aumento rispetto ai 21 di ieri, per un totale pari a 128.163 morti dall’inizio dell’emergenza. LEGGI ANCHE Calano contagi e decessi, ma con meno tamponi. E scoppia il caso dei vaccini sospesi ai bambini Crosetto: «Mi sono vaccinato e ho preso il Covid. Ma ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 7.230 i casi dial Covid-19 riscontrati in Italia nelCovid del 5. Dati in rialzo rispetto ai 6.596 di ieri. Questo a fronte di 212.227 tamponi eseguiti, fra test molecolari e antigenici rapidi, con un tasso diche si attesta al 3,4%, lo 0,4% in più rispetto a ieri.I nuovi decessi riscontrati sono 27, in aumento rispetto ai 21 di ieri, per un totale pari a 128.163dall’inizio dell’emergenza. LEGGI ANCHE Calano contagi e decessi, ma con meno tamponi. E scoppia il caso dei vaccini sospesi ai bambini Crosetto: «Mi sono vaccinato e ho preso il Covid. Ma ...

