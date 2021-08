Boia chi si vaccina in Forza Nuova, l’ordine agli iscritti: «Chi ha il Green pass è fuori» (Di giovedì 5 agosto 2021) «Ti vaccini e scarichi il Green pass? Allora sei fuori da Forza Nuova». Questa la dura condizione dettata dal partito neofascista e nazionalista di estrema destra ai suoi esponenti, iscritti e attivisti. Per continuare a farvi parte sarà necessario evitare di sottoporsi all’imposizione del governo Draghi di scaricare la certificazione verde. Una sfida davvero difficile considerando che tra poche ore il Green pass sarà obbligatorio per accedere a gran parte dei luoghi chiusi o aperti al pubblico. Forza Nuova fa sapere in ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) «Ti vaccini e scarichi il? Allora seida». Questa la dura condizione dettata dal partito neofascista e nazionalista di estrema destra ai suoi esponenti,e attivisti. Per continuare a farvi parte sarà necessario evitare di sottoporsi all’imposizione del governo Draghi di scaricare la certificazione verde. Una sfida davvero difficile considerando che tra poche ore ilsarà obbligatorio per accedere a gran parte dei luoghi chiusi o aperti al pubblico.fa sapere in ...

