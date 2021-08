Berlusconi e la Meloni: quella battuta che ha fatto ridere il Cavaliere e ha disteso gli animi (Di giovedì 5 agosto 2021) «Ospitalità meravigliosa, clima meraviglioso. Così ci piacerebbe che fosse il centrodestra, sempre». Così Ignazio La Russa, raccontando la visita di Meloni e La Russa a Silvio Berlusconi a Villa Certosa.Il vicepresidente del Senato racconta al Corriere della Sera i dettagli della giornata trascorsa insieme alla leader di Fratelli d’Italia a Villa Certosa, residenza estiva di Berlusconi in Sardegna. LEGGI ANCHE Berlusconi chiede scusa a Fratelli d'Italia: "Sulla Rai, abbiamo fatto uno sgarbo alla Meloni" (video) Meloni soddisfatta dopo l'incontro con ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021) «Ospitalità meravigliosa, clima meraviglioso. Così ci piacerebbe che fosse il centrodestra, sempre». Così Ignazio La Russa, raccontando la visita die La Russa a Silvioa Villa Certosa.Il vicepresidente del Senato racconta al Corriere della Sera i dettagli della giornata trascorsa insieme alla leader di Fratelli d’Italia a Villa Certosa, residenza estiva diin Sardegna. LEGGI ANCHEchiede scusa a Fratelli d'Italia: "Sulla Rai, abbiamouno sgarbo alla" (video)soddisfatta dopo l'incontro con ...

