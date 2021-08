Belen Rodriguez: il costoso regalo che Antonino le ha fatto per la nascita di Luna Marì (Di giovedì 5 agosto 2021) Il regalo per Belen Rodriguez Sono passati alcuni giorni ormai da quando Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua secondogenita, la piccola Luna Marì, che ha già conquistato il cuore del web. Come sappiamo la bambina è nata dall’amore tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese, e ha coronato il sogno d’amore dei due. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 5 agosto 2021) IlperSono passati alcuni giorni ormai da quandoha dato alla luce la sua secondogenita, la piccola, che ha già conquistato il cuore del web. Come sappiamo la bambina è nata dall’amore tra la showgirl argentina eSpinalbese, e ha coronato il sogno d’amore dei due. L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Stefano De Martino, retroscena sull'ex di Belen: 'Si diverte, tutte ragazzette giovani' Stefano De Martino continua a essere uno dei personaggi più chiacchierati e costantemente al centro del Gossip . Da quando è finita la sua relazione con Belen Rodriguez , il ballerino e conduttore napoletano non è mai uscito allo scoperto con nuove fiamme. In questi mesi gli sono stati attribuiti diversi nuovi flirt anche se, fino ad oggi, Stefano non ...

Belen e Spinalbese festeggiano un anno insieme: lui ha ancora la camicia… sporca Un anno dopo il primo bacio Antonino Spinalbese conserva ancora la camicia sporca di rossetto di Belen Rodriguez. Nel frattempo, sono diventati genitori di Luna Marì e ad Albarella stanno trascorrendo le loro vacanze in famiglia. Per l'anniversario hanno scelto una serata romantica a due con ...

Belen Rodriguez, come si mostra la showgirl dopo la gravidanza: «Non si chiudono ancora» Il Messaggero Belen Rodriguez: il costoso regalo che Antonino le ha fatto per la nascita di Luna Marì Ecco il costosissimo regalo che Antonino Spinalbese ha fatto a Belen Rodriguez in occasione della nascita della piccola Luna Marì.

Stefano De Martino, clamoroso retroscena sentimentale: rivelazione choc Stefano De Martino si definisce da tempo single, ma è davvero così? In rete è spuntato un clamoroso retroscena sulla sua vita sentimentale.

