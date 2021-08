Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese festeggiano (con Luna) il primo anno insieme (Di giovedì 5 agosto 2021) Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese festeggiano il loro primo anno d’amore. I due sono fidanzati dal 4 agosto 2020. A rivelare la data esatta è stato l’ex hair stylist 26enne celebrando l’anniversario, nelle sue stories Instagram, con una foto in cui si vede l’impronta di un bacio della showgirl su una camicia bianca di lui (evidentemente mai lavata da quel primo incontro) accompagnata da una dedica: «365 giorni fa Belén Rodriguez». Trecentosessantacinque giorni vissuti molto in fretta e molto intensamente, tanto che i due, lo scorso luglio, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Luna Marí. Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 agosto 2021) Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese festeggiano il loro primo anno d’amore. I due sono fidanzati dal 4 agosto 2020. A rivelare la data esatta è stato l’ex hair stylist 26enne celebrando l’anniversario, nelle sue stories Instagram, con una foto in cui si vede l’impronta di un bacio della showgirl su una camicia bianca di lui (evidentemente mai lavata da quel primo incontro) accompagnata da una dedica: «365 giorni fa Belén Rodriguez». Trecentosessantacinque giorni vissuti molto in fretta e molto intensamente, tanto che i due, lo scorso luglio, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Luna Marí.

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez Belen Rodriguez, il compagno Antonino le fa un costoso regalo per la nascita della primogenita Luna Marì Belen Rodriguez ed il costoso regalo di Antonino E' trascorso un anno da quanto è scoppiato l'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese . Una sintonia, quella tra la showgirl argentina e l'...

Belen e Antonino, cena super romantica con ostriche e champagne per il primo anniversario ad Albarella: La Rodriguez indossa un abitino nero semplice che sottolinea il fisico già tornato perfetto dopo la gravidanza e la nascita della secondogenita Luna Marì lo scorso 12 luglio. La scollatura mette in ...

