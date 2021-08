Belen: primo anniversario con Antonino (Di giovedì 5 agosto 2021) Con la piccola Luna Marì arrivata da poche settimane a coronare il loro amore, in queste ore Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno festeggiato il loro primo anniversario, concedendosi una romantica serata all’insegna dell’amore. Anche se hanno già un figlio insieme Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si frequentano da poco: per la precisione un anno. I due, infatti, proprio in queste ore sono giunti al traguardo del primo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 5 agosto 2021) Con la piccola Luna Marì arrivata da poche settimane a coronare il loro amore, in queste oreRodriguez eSpinalbese hanno festeggiato il loro, concedendosi una romantica serata all’insegna dell’amore. Anche se hanno già un figlio insiemeRodriguez eSpinalbese si frequentano da poco: per la precisione un anno. I due, infatti, proprio in queste ore sono giunti al traguardo delArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Belen e Antonino la cena da sogno per il primo anno (con ostriche e champagne) - #Belen #Antonino #sogno #primo - VanityFairIt : 365 giorni vissuti molto intensamente #Belen - vesuvianonews : Belen e Antonino celebrano il loro primo anniversario, cena super romantica per la coppia con ostriche e champagne,… - infoitcultura : Belen e Antonino cena super romantica con ostriche e champagne per il primo anniversario foto - infoitcultura : Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese festeggiano (con Luna) il primo anno insieme -