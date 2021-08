Belen e Antonino festeggiamo l’anniversario nel modo più romantico (Di giovedì 5 agosto 2021) Una serata e una notte indimenticabili per Belen e Antonino, la coppia festeggia il primo anniversario con un pieno di romanticismo e tutto è stato organizzato da Spinalbese. Ancora una volta Antonino sorprende Belen e pubblica tutto tra le sue storie Instagram. La showgirl è incantata da ciò che vede, dall’amore e dalle attenzioni che il suo compagno ha per lei. La loro sembra una favola d’amore perfetta destinata a continuare per sempre. Stanno insieme da solo un anno, forse è poco per dire le parole “per sempre” ma sono già mamma e papà di Luna e sembra che per loro ogni cosa sia semplice. Una cena organizzata in un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 agosto 2021) Una serata e una notte indimenticabili per, la coppia festeggia il primo anniversario con un pieno di romanticismo e tutto è stato organizzato da Spinalbese. Ancora una voltasorprendee pubblica tutto tra le sue storie Instagram. La showgirl è incantata da ciò che vede, dall’amore e dalle attenzioni che il suo compagno ha per lei. La loro sembra una favola d’amore perfetta destinata a continuare per sempre. Stanno insieme da solo un anno, forse è poco per dire le parole “per sempre” ma sono già mamma e papà di Luna e sembra che per loro ogni cosa sia semplice. Una cena organizzata in un ...

