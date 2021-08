Belen | Antonino e la cena romantica del primo anniversario Le immagini

Advertising

Rominab_83 : Non amo belen ma ma che bellina che è con Antonino, introverso lui estroversa lei, fuori dagli amori toxic e le di… - infoitcultura : Antonino Spinalbese fa un regalo costosissimo a Belen: cifra folle! - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese festeggiano il primo Anniversario (FOTO) - infoitcultura : Belen e Antonino, la cena da sogno per il primo anno (con ostriche e champagne) - infoitcultura : Belen e Antonino festeggiano un anno d’amore, sui social il ricordo di quella magica sera: '365 giorni fa' -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Antonino

Lo scorso 4 agosto,hanno festeggiato il loro primo anno insieme. Era l'estate del 2020 quando i due ebbero un colpo di fulmine che in pochi mesi li ha portati a voler mettere su famiglia. Oltre a cenare ...La coppia si è ritrovata in un'atmosfera da sogno pensata per festeggiare quel primo incontro di cuiconserva un ricordo ...365 giorni di amore puro: Belen e Antonino, la super cena romantica per il primo anniversario. Le immagini incantano i follower su Instagram ...Belen Rodriguez fidanzato: la showgirl sembra aver ritrovato il sorriso, grazie al suo compagno che le regala sempre momenti pieni di romanticismo.