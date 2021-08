Beautiful anticipazioni oggi, 5 agosto: Riuscirà Brooke a riconquistare Ridge?! (Di giovedì 5 agosto 2021) Quali risvolti ci saranno nelle vicende di Beautiful in questa nuova puntata di oggi 5 agosto: Ridge è tornato in città per Steffy, Brooke sfrutta il momento complicato per riavvicinarsi a Ridge, Brooke è decisa a riprendersi Ridge Nell’episodio di oggi 5 agosto della soap di Beautiful: Ridge, dopo aver saputo del brutto incidente di Steffy, è tornato a Los Angeles. Brooke sfrutta il momento difficile e l’assenza Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 5 agosto 2021) Quali risvolti ci saranno nelle vicende diin questa nuova puntata di: Ridge è tornato in città per Steffy,sfrutta il momento complicato per riavvicinarsi a Ridge,è decisa a riprendersi Ridge Nell’episodio didella soap di: Ridge, dopo aver saputo del brutto incidente di Steffy, è tornato a Los Angeles.sfrutta il momento difficile e l’assenza Articolo completo: dal blog SoloDonna

