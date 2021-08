Beach volley, Olimpiadi Tokyo. Mol/Sorum-Krasilnikov/Stoyanovskiy: la finale più attesa per il torneo maschile (Di giovedì 5 agosto 2021) Era la finale che tutti aspettavano. I campioni del mondo, Stoyanovskiy/Krasilnikov contro Mol/Sorum, campioni del mondo contro campioni d’Europa, Russia contro Norvegia e, comunque andrà a finire, sarà una prima volta perchè nessuna di queste due nazioni ha mai vinto l’oro olimpico. Sono state le coppie che più di tutte hanno segnato l’ultimo triennio e sono quelle che si sono meritate di giocarsi l’alloro olimpico al termine di due semifinali non particolarmente equilibrate ma che comunque hanno regalato emozioni. Per il bronzo saranno Cherif/Ahmed (Qatar) contro Plavins/Tocs (Lettonia) ad affrontarsi. Nella prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Era lache tutti aspettavano. I campioni del mondo,contro Mol/, campioni del mondo contro campioni d’Europa, Russia contro Norvegia e, comunque andrà a finire, sarà una prima volta perchè nessuna di queste due nazioni ha mai vinto l’oro olimpico. Sono state le coppie che più di tutte hanno segnato l’ultimo triennio e sono quelle che si sono meritate di giocarsi l’alloro olimpico al termine di due semifinali non particolarmente equilibrate ma che comunque hanno regalato emozioni. Per il bronzo saranno Cherif/Ahmed (Qatar) contro Plavins/Tocs (Lettonia) ad affrontarsi. Nella prima ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Quarti di finale ?????? ?? ItalBasket ? ?? ItalVolley ?? ? ?? ItalVolley ?? ? ????? Settebello ? ?? Beach Volley (Lupo/… - Coninews : Sarà una lunga giornata olimpica. Il programma si apre già prima della mezzanotte per chiudersi nel pomeriggio con… - Eurosport_IT : Italia a caccia di medaglie nel nuoto, nella vela e nel ciclismo su pista, poi gli appuntamenti chiave di volley, p… - SimonaBernini2 : @RaiSport La Russia domina: è finalista anche nel beach volley maschile. - LichtLuxLucia : Perché le donne della beach volley devono gareggiare in costume e gli uomini in canottiera e pantaloncini? E non di… -