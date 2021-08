Basket, Olimpiadi Tokyo: Nicolas Batum, la stoppata della vita! Francia in finale, la tripla doppia di Luka Doncic non basta alla Slovenia (Di giovedì 5 agosto 2021) La Francia è in finale del torneo olimpico di Basket maschile, e ci arriva per la terza volta nella propria storia dopo le edizioni di Londra 1948 e di Sydney 2000. Battuta in semifinale la Slovenia per 90-89: al di là di ogni dato statistico, come i 25 punti di Nando de Colo o i 23 di Evan Fournier, è però un altro il dettaglio decisivo: la stoppata di Nicolas Batum su Klemen Prepelic proprio mentre questi stava per andare ad appoggiare i due punti. Svanisce così la striscia di 17 partite da imbattuto con la sua Nazionale di Luka ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Laè indel torneo olimpico dimaschile, e ci arriva per la terza volta nella propria storia dopo le edizioni di Londra 1948 e di Sydney 2000. Battuta in semilaper 90-89: al di là di ogni dato statistico, come i 25 punti di Nando de Colo o i 23 di Evan Fournier, è però un altro il dettaglio decisivo: ladisu Klemen Prepelic proprio mentre questi stava per andare ad appoggiare i due punti. Svanisce così la striscia di 17 partite da imbattuto con la sua Nazionale di...

