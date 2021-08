Basket, Olimpiadi Tokyo. Luis Scola dà un nuovo indizio sul suo addio al basket: “Me ne vado in pace” (Di giovedì 5 agosto 2021) Quella contro l’Australia potrebbe essere davvero l’ultima partita su un campo di pallacanestro di Luis Scola. Il monumento argentino, che ha chiuso il suo match con 7 punti in 27 minuti, non è riuscito ad evitare la debacle contro i boomers, con il risultato schiacciante di 97-59, concludendo in maniera amara la sua quinta Olimpiade, seppur avvolto dagli scroscianti applausi dei presenti, tra compagni di squadra ed avversari. Il lungo sudamericano, che ha disputato l’ultima stagione con la maglia di Varese, non ha ancora chiarito quale sarà il suo futuro. Ma al termine del match del 3 agosto, aveva lanciato già un piccolo segnale sul possibile ritiro: ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Quella contro l’Australia potrebbe essere davvero l’ultima partita su un campo di pallacanestro di. Il monumento argentino, che ha chiuso il suo match con 7 punti in 27 minuti, non è riuscito ad evitare la debacle contro i boomers, con il risultato schiacciante di 97-59, concludendo in maniera amara la sua quinta Olimpiade, seppur avvolto dagli scroscianti applausi dei presenti, tra compagni di squadra ed avversari. Il lungo sudamericano, che ha disputato l’ultima stagione con la maglia di Varese, non ha ancora chiarito quale sarà il suo futuro. Ma al termine del match del 3 agosto, aveva lanciato già un piccolo segnale sul possibile ritiro: ...

