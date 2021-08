Barcellona | ufficiale | Messi non rinnova | lascia il club da svincolato

Advertising

AlfredoPedulla : Rottura #Messi-#Barcellona, con tanto di comunicato ufficiale. Clamorosa notizia anticipata a livello mondiale da… - SkySport : ULTIM'ORA UFFICIALE: MESSI NON RINNOVA CON IL BARCELLONA #SkyCalciomercato #Messi #Barcellona - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Messi lascia il #Barcellona - surfasport : ???? #ULTIMORA - MESSI NON E' PIU' UN GIOCATORE DEL BARCELLONA ?? Con un comunicato appena pubblicato sul suo sito uff… - gilnar76 : Messi dice addio al Barcellona: non rinnova, è ufficiale. Il comunicato #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona ufficiale

(SPAGNA) - Sembrava che l'annunciodel rinnovo di Messi con ilsarebbe arrivato da un momento all'altro invece nelle ultime ore è arrivato il clamoroso dietrofront, con il club blaugrana che ha confermato le ...La Pulga non è mai stata così lontana da.!Quando la decisione sarà resa, anche lo scenario per il futuro dei blaugrana cambierà radicalmente. In meglio, dal momento che il ...ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Leo Messi non rimarrà al Barcellona. Il club ha confermato le voci uscite nelle ultime o ...Adesso è ufficiale, Lionel Messi lascia il Barcellona dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto. Le cause, come chiarito dai blaugrana in un comunicato, sono dovute alle difficoltà economic ...