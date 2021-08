Barcellona-Messi, domani alle 11 il presidente Joan Laporta in conferenza (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ un giorno storico per il Barcellona che annuncia l’addio a Leo Messi. Il presidente blaugrana, Joan Laporta, domani alle ore 11 si presenterà in conferenza stampa per dire la sua verità sul caso del giorno. Non quindi una conferenza congiunta, dopo quasi vent’anni di contratto. Lo riportano le principali testate catalane e spagnole, che danno quindi appuntamento alla mattinata di venerdì 6 agosto per la conferenza più attesa dell’estate. Rischia di accendersi lo scontro frontale tra Barcellona e Liga, ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ un giorno storico per ilche annuncia l’addio a Leo. Ilblaugrana,ore 11 si presenterà instampa per dire la sua verità sul caso del giorno. Non quindi unacongiunta, dopo quasi vent’anni di contratto. Lo riportano le principali testate catalane e spagnole, che danno quindi appuntamento alla mattinata di venerdì 6 agosto per lapiù attesa dell’estate. Rischia di accendersi lo scontro frontale trae Liga, ...

