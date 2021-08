Barcellona | Marca | “Rinnovo di Messi quasi impossibile | mai così lontano”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Clamoroso articolo che appare in prima pagina sul sito di. L’autorevole quotidiano spagnolo sostiene che, a differenza di quanto riportato da altre fonti, non si è mai statilontani daldi Lionelcole che addirittura questo sarebbeallo stato attuale. Le trattative, che sembravano risolte pochi giorni fa, sarebbero arrivate a un punto di non ritorno dal quale sarebbe davvero complicato uscire. Laporta è conscio della situazione e quest’oggi in un pranzo tra società ed entourage del giocatore si è provato a trovare una ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Marca - Clamoroso! Rottura Messi-Barcellona, il rinnovo ora sembra impossibile - sportli26181512 : Marca - Rottura Messi-Barcellona: il rinnovo ora sembra impossibile: Notizia clamorosa rilanciata negli ultimi minu… - TheGegenPress_ : ?? Breaking News ?? Per @gerardromero e @marca il rinnovo di Lionel Messi con il Barcellona è quasi impossibile. Tra… - CiaCecy : RT @TuttoMercatoWeb: Marca - Clamoroso! Rottura Messi-Barcellona, il rinnovo ora sembra impossibile - sportface2016 : #Barcellona, clamorosa indiscrezione di Marca: rinnovo di #Messi quasi impossibile, mai così lontano -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Marca

...Le strade di Lionel Messi e delsi separano? Proprio quando sembrava imminente l'annuncio del club catalano per il rinnovo a vita di Messi, arriva una clamorosa indiscrezione da. ...... per la poliedricità della scrittura e per l'eccezionalità dellaperformativa: un'abilità ... In una performance presentata al festival Proposta 2003 di, l'autrice, rimanendo in scena di ...Clamoroso articolo che appare in prima pagina sul sito di Marca. L’autorevole quotidiano spagnolo sostiene che, a differenza di quanto riportato da altre fonti, non si è mai stati così lontani dal rin ...Notizia clamorosa rilanciata negli ultimi minuti da Marca: tra Lionel Messi e il Barcellona è rottura totale! La trattativa per il rinnovo di contratto della Pulga pare ...