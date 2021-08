Barbara D’Urso dolcissima col pancione su Instagram: la dedica al figlio Giammauro (Di giovedì 5 agosto 2021) Barbara D’Urso ha regalato ai suoi follower uno scatto inedito, pieno di tenerezza. In occasione del compleanno del suo Giammauro, ha pubblicato una foto che la ritrae col pancione insieme all’ex compagno e produttore cinematografico Mauro Berardi. Il 4 agosto di 35 anni fa infatti la conduttrice diventava mamma per la prima volta, e così ha voluto dedicare al suo primogenito delle parole dolcissime che ricordano le emozioni di quel momento indimenticabile: Ed alle 14 in punto sei arrivato TU Il mio primo figlio. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale (che si è ripetuto il 29 ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 agosto 2021)ha regalato ai suoi follower uno scatto inedito, pieno di tenerezza. In occasione del compleanno del suo, ha pubblicato una foto che la ritrae colinsieme all’ex compagno e produttore cinematografico Mauro Berardi. Il 4 agosto di 35 anni fa infatti la conduttrice diventava mamma per la prima volta, e così ha volutore al suo primogenito delle parole dolcissime che ricordano le emozioni di quel momento indimenticabile: Ed alle 14 in punto sei arrivato TU Il mio primo. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale (che si è ripetuto il 29 ...

