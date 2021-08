Bank of England lascia fermi i tassi, voto unanime (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – La Bank of England ha deciso all’unanimità di mantenere i tassi di interesse allo 0,10%, confermando anche il target del piano di acquisti di titoli di stato, al valore di 875 miliardi di sterline. Il voto è stato unanime per quanto riguarda i tassi, mentre per il Quantitative Easingsette su otto membri hanno votato per lasciarlo invariato, un membro contrario. La BoE prevede un ulteriore aumento dell’inflazione nei prossimi mesi, dopo che i prezzi a giugno hanno superato l’obiettivo fissato al 2%, ma l’istituto centrale ha ribadito che il rialzo sarà ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Laofha deciso all’unanimità di mantenere idi interesse allo 0,10%, confermando anche il target del piano di acquisti di titoli di stato, al valore di 875 miliardi di sterline. Ilè statoper quanto riguarda i, mentre per il Quantitative Easingsette su otto membri hanno votato perrlo invariato, un membro contrario. La BoE prevede un ulteriore aumento dell’inflazione nei prossimi mesi, dopo che i prezzi a giugno hanno superato l’obiettivo fissato al 2%, ma l’istituto centrale ha ribadito che il rialzo sarà ...

Advertising

IsaIppolito : RT @MilanoFinanza: Borse europee poco convinte in attesa della Bank of England - MilanoFinanza : Borse europee poco convinte in attesa della Bank of England - MilanoFinanza : Citi: Bank of England divisa sul sostegno all'economia - SilvioMarinoSan : @Chicco40839496 : anch’io rispetto la tua posizione!Non mi considero ne’ di destra né di sinistra!Ma penso che una… - nerimatteo : RT @dottorbarbieri: @FartFromAmerika Sempre meglio delle 'casse di legno'. [per chi fosse digiuno del tema: 'La Bank of England si riserva… -

Ultime Notizie dalla rete : Bank England Rendimenti: Btp sotto zero fino al 2028. E a Tokyo asta deserta Al contrario, Richard Clarida, lo stratega della politica della Fed, vede un primo rialzo dei tassi solo nel 2023, mentre le banche centrali, compresa la Bank of England, esitano a ridurre gli ...

Bank of England lascia fermi i tassi, voto unanime La Bank of England ha deciso all'unanimità di mantenere i tassi di interesse allo 0,10% , confermando anche il target del piano di acquisti di titoli di stato, al valore di 875 miliardi di sterline. Il ...

Bank of England conferma tassi e QE SoldiOnline.it Bank of England lascia fermi i tassi, voto unanime (Teleborsa) – La Bank of England ha deciso all’unanimità di mantenere i tassi di interesse allo 0,10%, confermando anche il target del piano di acquisti di titoli di stato, al valore di 875 miliardi ...

BoE conferma politica monetaria: tassi fermi allo 0,10% e QE invariato a 875 mld sterline La BoE, Bank of England, ha confermato la sua politica monetaria. Come da attese, nella riunione di oggi la banca centrale inglese ha lasciato i tassi di riferimento invariati allo 0,10%, confermando ...

Al contrario, Richard Clarida, lo stratega della politica della Fed, vede un primo rialzo dei tassi solo nel 2023, mentre le banche centrali, compresa laof, esitano a ridurre gli ...Laofha deciso all'unanimità di mantenere i tassi di interesse allo 0,10% , confermando anche il target del piano di acquisti di titoli di stato, al valore di 875 miliardi di sterline. Il ...(Teleborsa) – La Bank of England ha deciso all’unanimità di mantenere i tassi di interesse allo 0,10%, confermando anche il target del piano di acquisti di titoli di stato, al valore di 875 miliardi ...La BoE, Bank of England, ha confermato la sua politica monetaria. Come da attese, nella riunione di oggi la banca centrale inglese ha lasciato i tassi di riferimento invariati allo 0,10%, confermando ...