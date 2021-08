Banca Generali, raccolta netta da inizio anno raggiunge 4,5 miliardi (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Nel mese di luglio i flussi di nuova raccolta di Banca Generali si sono attestati a 695 milioni di euro (+32% a/a) portando il valore cumulato da inizio anno a 4,5 miliardi (+34% a/a). La crescita si è caratterizzata non solo per i volumi importanti, ma anche per la qualità della sua composizione. Le soluzioni gestite hanno rappresentato infatti il 66% dei flussi totali sia a livello mensile con 457 milioni (+51% a/a), sia da inizio anno con 2,95 miliardi (+94% a/a). A livello di singoli prodotti, si è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Nel mese di luglio i flussi di nuovadisi sono attestati a 695 milioni di euro (+32% a/a) portando il valore cumulato daa 4,5(+34% a/a). La crescita si è caratterizzata non solo per i volumi importanti, ma anche per la qualità della sua composizione. Le soluzioni gestite hrappresentato infatti il 66% dei flussi totali sia a livello mensile con 457 milioni (+51% a/a), sia dacon 2,95(+94% a/a). A livello di singoli prodotti, si è ...

