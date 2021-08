Ballack, morto il figlio di 18 anni. Drammatico incidente con il quad (Di giovedì 5 agosto 2021) Dramma per l'ex centrocampista del Chelsea e della Germania Michael Ballack : il figlio 18enne Emilio è morto in un tragico incidente con il quad mentre era in vacanza in Portogallo. A riferirlo è il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021) Dramma per l'ex centrocampista del Chelsea e della Germania Michael: il18enne Emilio èin un tragicocon ilmentre era in vacanza in Portogallo. A riferirlo è il ...

