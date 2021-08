Back 4 Blood | provato il nuovo shooter in prima persona che raccoglie l’eredità di Left 4 Dead – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Back Blood

Multiplayer.it

Per questo, quando per una serie di circostanze mi sono trovato a scaricare la beta del suo seguito spirituale - e non -, mi aspettavo un ritorno a un gradevole passato. E dopo aver ...: Eurogamer regala chiavi per la Closed Beta - giveaway Aggiornamento: a causa di un problema tecnico dobbiamo chiedervi di ripartecipare al giveaway. Switch supera quota 89 milioni di ...La Beta di Back 4 Blood ci ha rassicurato circa il potenziale della formula messa a punto da Turtle Rock Studios.Abbiamo provato la Beta di Back 4 Blood, il nuovo shooter cooperativo di Turtle Rock Studios e WB Games a base di zombie che affonda le proprie radici nel glorioso Left 4 Dead.