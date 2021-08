Auto, il 2035 sarà la fine della mobilità come l’abbiamo conosciuta. O forse no (Di giovedì 5 agosto 2021) di Carblogger Che mi compro, visto che Draghi ci ha ridato pure gli incentivi? Nulla. Giro in Vespa e poi tanto nel 2035, fra 14 anni, se non ho un’elettrica la mia macchina varrà zero. Non per vecchiaia: da lì in avanti, stando alla proposta della Commissione europea nel piano chiamato Fit for 55, i veicoli in produzione in Europa dovranno essere a zero emissioni, o non essere più. Coincidenza da brivido: la proposta è arrivata il 14 luglio, giorno che in Europa significa la vittoria della Rivoluzione francese con la presa della Bastiglia… Ora, la larga previsione corrente è che il 2035 con Fit for 55 sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) di Carblogger Che mi compro, visto che Draghi ci ha ridato pure gli incentivi? Nulla. Giro in Vespa e poi tanto nel, fra 14 anni, se non ho un’elettrica la mia macchina varrà zero. Non per vecchiaia: da lì in avanti, stando alla propostaCommissione europea nel piano chiamato Fit for 55, i veicoli in produzione in Europa dovranno essere a zero emissioni, o non essere più. Coincidenza da brivido: la proposta è arrivata il 14 luglio, giorno che in Europa significa la vittoriaRivoluzione francese con la presaBastiglia… Ora, la larga previsione corrente è che ilcon Fit for 55 sia ...

