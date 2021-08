Aumentano i contagi, Sicilia di nuovo a rischio chiusura? Il nuovo parere del Cts (Di giovedì 5 agosto 2021) La crescita dei contagi nella regione ha spinto il comitato tecnico scientifico a pubblicare un documento in cui viene stabilita la suddivisione dell’isola in quattro fasce di rischio La decisione sulla Sicilia alla fine è arrivata. Alla luce dei nuovi dati sui contagi, il Comitato tecnico Scientifico alla fine ha stabilito di dividere l’isola in L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 5 agosto 2021) La crescita deinella regione ha spinto il comitato tecnico scientifico a pubblicare un documento in cui viene stabilita la suddivisione dell’isola in quattro fasce diLa decisione sullaalla fine è arrivata. Alla luce dei nuovi dati sui, il Comitato tecnico Scientifico alla fine ha stabilito di dividere l’isola in L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

paola124291 : @SnobDi Io le cambio due volte a settimana, soprattutto quando fa tanto caldo. Sarà colpa mia se aumentano i contagi...? - Luca_Arioli : RT @HoaraBorselli: In Svezia con meno restrizioni non aumentano contagi e ricoveri, la Gran Bretagna registra i minimi storici e noi con 5… - EugenioBerto70 : Covid:Calabria;3 morti, aumentano tasso positività e contagi - VCountry3 : RT @claudio_2022: La Svezia lo dimostra: con meno restrizioni casi, morti e ricoveri non aumentano. Da Luglio ha allentato i divieti senza… - nadiafrancy : @adrianamusella @robersperanza @matteoricci Ma leggere i dati, no? I contagi aumentano tra i vaccinati!!! Israele Israele -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano contagi CORONAVIRUS ITALIA - Quasi settemila contagi. Salgono ricoveri e terapie intensive Continuano a crescere i numeri dagli ospedali: aumentano i ricoveri sia nei reparti non critici (+113) sia nelle terapie intensive (+2). Il numero dei tamponi eseguiti è di poco superiore alle 24 ...

Se il Covid cresce restrizioni locali in Sicilia. Ma contano i vaccinati La regione si conferma prima, in Italia, per nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Superata, anche se ... con oltre 200 casi, poi Marsala e Pantelleria, poco sotto i 100 casi, aumentano i positivi anche a ...

Covid:Calabria;3 morti, aumentano tasso positività e contagi Agenzia ANSA INDIA - Aumentano i contagi Covid, 533 vittime in 24 ore In India nelle ultime 24 ore si sono registrati 42.982 nuovi casi di Coronavirus. È un bilancio in lieve rialzo rispetto a quello comunicato mercoledì - pari a 42.625 -. Secondo i dati comunicati dall ...

Covid, la curva sale ancora: 75 contagi, i nuovi casi Comune per Comune L'incidenza si attesta a quota 30 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, ancora la metà rispetto al dato italiano (quello lombardo è tra i 43 e i 44). In Lombardia la curva del contagio sem ...

Continuano a crescere i numeri dagli ospedali:i ricoveri sia nei reparti non critici (+113) sia nelle terapie intensive (+2). Il numero dei tamponi eseguiti è di poco superiore alle 24 ...La regione si conferma prima, in Italia, per nuovinelle ultime 24 ore. Superata, anche se ... con oltre 200 casi, poi Marsala e Pantelleria, poco sotto i 100 casi,i positivi anche a ...In India nelle ultime 24 ore si sono registrati 42.982 nuovi casi di Coronavirus. È un bilancio in lieve rialzo rispetto a quello comunicato mercoledì - pari a 42.625 -. Secondo i dati comunicati dall ...L'incidenza si attesta a quota 30 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, ancora la metà rispetto al dato italiano (quello lombardo è tra i 43 e i 44). In Lombardia la curva del contagio sem ...