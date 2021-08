Advertising

sportli26181512 : AUDIO Incertezza Lukaku, Milan su Ramsey e Mourinho che punta su Anguissa: le ultimissime: AUDIO Incertezza Lukaku,… -

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Incertezza

La Gazzetta dello Sport

Con Lukaku che tiene tutti col fiato sospeso per la partenza verso il Chelsea, la sessione di mercato estiva si avvicina alle ultime tre settimane con l'Inter protagonista. Dall'altra parte di Milano ...Ma non siamo le sole ad aver affrontato e ad affrontare l'come nuova costante. I 15 anni di produzionie di radio ci offrono uno campo di azione che va oltre lo spazio fisico a cui ...Guarda in alto il Film Festival della Lessinia. Nel tempo dell’incertezza causata dalla pandemia, la ventisettesima edizione della rassegna cinematografica internazionale dedicata alla vita, alla stor ...Il nuovo percorso definito dal MISE prevede che il passaggio da MPEG-2 a MPEG-4 su DVB-T avvenga a partire del 15 ottobre prossimo: saranno però le varie emittenti a decidere quali canali passare in M ...