Attacco hacker, ripristinato il servizio prenotazione vaccini anti Covid (Di giovedì 5 agosto 2021) Attacco hacker al sito della Regione Lazio, buone notizie per i cittadini che devono effettuare le prenotazioni dei vaccini contro il Covid. Con 24 ore di anticipo sulla tabella di marcia, è stato ripristinato nel Lazio il servizio di prenotazione dei vaccini antiCovid in tempi record (solo dal link prenotavaccino-Covid.regione.lazio.it). Vaccinazioni anti Covid: ripristinato il servizio “É un segnale importante e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021)al sito della Regione Lazio, buone notizie per i cittadini che devono effettuare le prenotazioni deicontro il. Con 24 ore dicipo sulla tabella di marcia, è statonel Lazio ildideiin tempi record (solo dal link prenotavaccino-.regione.lazio.it). Vaccinazioniil“É un segnale importante e ...

TgLa7 : Olanda sotto attacco hacker, è allarme crisi nazionale ++ Società di sicurezza: 'Ransomware dilaga, governo intervenga' - Corriere : Il pc dell’attacco hacker alla Regione Lazio usato dal figlio dell’impiegato in smart working - Agenzia_Ansa : Anche Fbi e Europol stanno collaborando con la polizia Postale italiana nelle indagini per il massiccio attacco hac… - Fi3ldingM3llish : RT @marrovello: Comunque è incredibile come la Regione Lazio abbia subito un attacco hacker così 'violento' #RegioneLazio - tivico : RT @marrovello: Comunque è incredibile come la Regione Lazio abbia subito un attacco hacker così 'violento' #RegioneLazio -