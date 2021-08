Attacco hacker Regione Lazio, sito prenotazione vaccino di nuovo attivo (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo l’Attacco hacker dei giorni scorsi alla Regione Lazio, è di nuovo attivo il sito per la prenotazione dei vaccini. Lo comunica in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Dopo il lavoro di questi giorni, ora siamo in grado di presentare un primo cronoprogramma dei servizi che stiamo riattivando: è operativo da questo pomeriggio il sistema di prenotazione vaccinale, che si potrà raggiungere dal sito ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo l’dei giorni scorsi alla, è diilper ladei vaccini. Lo comunica in una nota il presidente della, Nicola Zingaretti. “Dopo il lavoro di questi giorni, ora siamo in grado di presentare un primo cronoprogramma dei servizi che stiamo riattivando: è operativo da questo pomeriggio il sistema divaccinale, che si potrà raggiungere dal...

TgLa7 : Olanda sotto attacco hacker, è allarme crisi nazionale ++ Società di sicurezza: 'Ransomware dilaga, governo intervenga' - Corriere : Il pc dell’attacco hacker alla Regione Lazio usato dal figlio dell’impiegato in smart working - Agenzia_Ansa : Anche Fbi e Europol stanno collaborando con la polizia Postale italiana nelle indagini per il massiccio attacco hac… - teomazzio : RT @marrovello: Comunque è incredibile come la Regione Lazio abbia subito un attacco hacker così 'violento' #RegioneLazio - marialauraloi : RT @Patriam20: Il vero attacco #hacker è che sia sparita l'inchiesta di milioni di mascherine “fantasma” acquistate a marzo 2020 dalla Regi… -