Attacco hacker alla Regione Lazio, Zingaretti: “Ripartite le prenotazioni dei vaccini. Da lunedì sito temporaneo per gli altri servizi” (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo giorni di lavoro per fronteggiare l’Attacco hacker alla Regione Lazio, sul quale indaga anche l’antiterrorismo, il governatore Nicola Zingaretti ha annunciato la ripartenza delle prenotazioni online per le somministrazioni del vaccino anti-Covid. “Siamo in grado di presentare un primo cronoprogramma dei servizi che stiamo riattivando: è operativo da questo pomeriggio il sistema di prenotazione vaccinale che si potrà raggiungere dal sito www.prenotavaccino-covid.Regione.Lazio.it. In giornata ripartirà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo giorni di lavoro per fronteggiare l’, sul quale indaga anche l’antiterrorismo, il governatore Nicolaha annunciato la ripartenza delleonline per le somministrazioni del vaccino anti-Covid. “Siamo in grado di presentare un primo cronoprogramma deiche stiamo riattivando: è operativo da questo pomeriggio il sistema di prenotazione vaccinale che si potrà raggiungere dalwww.prenotavaccino-covid..it. In giornata ripartirà ...

TgLa7 : Olanda sotto attacco hacker, è allarme crisi nazionale ++ Società di sicurezza: 'Ransomware dilaga, governo intervenga' - Corriere : Il pc dell’attacco hacker alla Regione Lazio usato dal figlio dell’impiegato in smart working - Agenzia_Ansa : Anche Fbi e Europol stanno collaborando con la polizia Postale italiana nelle indagini per il massiccio attacco hac… - Rossana1806 : RT @marrovello: Comunque è incredibile come la Regione Lazio abbia subito un attacco hacker così 'violento' #RegioneLazio - BlueBandit_16 : RT @marrovello: Comunque è incredibile come la Regione Lazio abbia subito un attacco hacker così 'violento' #RegioneLazio -