Atletica, Olimpiadi Tokyo: Sandro Donati sull’oro di Stano: “Vittoria di grande significato, sensazioni strane per l’assenza di Schwazer” (Di giovedì 5 agosto 2021) Un superbo Massimo Stano ha stupito tutti e conquistato in maniera chiara la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nella 20 km di marcia. Una condotta di gara autorevole e senza incertezze del 29enne pugliese che, sempre al comando del gruppo dei migliori, ha imposto il proprio ritmo e nell’ultimo giro ha saputo fare la differenza rispetto alla concorrenza. E dunque l’Italia porta a tre il computo del medaglie nell’Atletica leggera e tutte e tre del metallo più pregiato, ricordando la giornata magica del 1° agosto con i successi di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Marcell Jacobs nei 100 metri. Il Bel Paese, da ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Un superbo Massimoha stupito tutti e conquistato in maniera chiara la medaglia d’oro alledinella 20 km di marcia. Una condotta di gara autorevole e senza incertezze del 29enne pugliese che, sempre al comando del gruppo dei migliori, ha imposto il proprio ritmo e nell’ultimo giro ha saputo fare la differenza rispetto alla concorrenza. E dunque l’Italia porta a tre il computo del medaglie nell’leggera e tutte e tre del metallo più pregiato, ricordando la giornata magica del 1° agosto con i successi di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Marcell Jacobs nei 100 metri. Il Bel Paese, da ...

