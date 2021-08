Atletica, Olimpiadi Tokyo: risultati 5 agosto. Stano spacca la 20 km! Thiam e Warner padroni delle multiple (Di giovedì 5 agosto 2021) Oggi (giovedì 5 agosto) sono stati assegnati cinque titoli alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per quanto riguarda l’Atletica leggera (si si riferisce alla sessione serale). TITOLI E MEDAGLIE ASSEGNATE: Massimo Stano si inventa la magia nella 20 km di marcia e contro qualsiasi pronostico trionfa a Sapporo, demolendo uno a uno cinesi, spagnoli e giapponesi con una prova di forza davvero da fuoriclasse. Si tratta del primo alloro internazionale per il pugliese, che arriva dopo le apoteosi di Marcell Jacobs (100 metri) e Gianmarco Tamberi (salto in alto). Alle spalle del marciatore italiano si sono piazzati i ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Oggi (giovedì 5) sono stati assegnati cinque titoli alledi2021 per quanto riguarda l’leggera (si si riferisce alla sessione serale). TITOLI E MEDAGLIE ASSEGNATE: Massimosi inventa la magia nella 20 km di marcia e contro qualsiasi pronostico trionfa a Sapporo, demolendo uno a uno cinesi, spagnoli e giapponesi con una prova di forza davvero da fuoriclasse. Si tratta del primo alloro internazionale per il pugliese, che arriva dopo le apoteosi di Marcell Jacobs (100 metri) e Gianmarco Tamberi (salto in alto). Alle spalle del marciatore italiano si sono piazzati i ...

