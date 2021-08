Atletica, Olimpiadi Tokyo: risultati 5 agosto. Pichardo sfiora i 18 metri, Crouser pazzesco 23.30. 4×100 azzura in finale (Di giovedì 5 agosto 2021) Prosegue il cammino dell’Atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2021, nella notte italiana si sono assegnati tre titoli e si sono disputati diversi turni preliminari. Lo statunitense Ryan Crouser si spinge fino a 7 centimetri dal suo record del mondo: pazzesco 22.30 per conquistare la medaglia d’oro nel getto del peso davanti connazionale Joe Kovacs (22.65) e al neozelandese Tomas Walsh (22.47). L’americano si conferma sul trono più prestigioso dopo il sigillo firmato alle Olimpiadi di Rio 2016. Il nostro Zane Weir è eccezionale quinto (21.41). Il portoghese Pedro ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Prosegue il cammino dell’leggera alledi2021, nella notte italiana si sono assegnati tre titoli e si sono disputati diversi turni preliminari. Lo statunitense Ryansi spinge fino a 7 centidal suo record del mondo:22.30 per conquistare la medaglia d’oro nel getto del peso davanti connazionale Joe Kovacs (22.65) e al neozelandese Tomas Walsh (22.47). L’americano si conferma sul trono più prestigioso dopo il sigillo firmato alledi Rio 2016. Il nostro Zane Weir è eccezionale quinto (21.41). Il portoghese Pedro ...

