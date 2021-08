Atletica, Olimpiadi Tokyo: Marcell Jacobs “I sospetti? Non mi importa, ho lavorato duro per l’oro” (Di giovedì 5 agosto 2021) Ha riscritto la storia dell’Atletica leggera italiana, primo azzurro a conquistare la finale nei 100 metri piani e, poi, record europeo con 9”80 e medaglia d’oro. Marcell Jacobs ha dominato la gara regina dell’Atletica leggera e delle Olimpiadi. Subito dopo, però, da Stati Uniti e Inghilterra alcuni giornalisti hanno iniziato a gettare ombre sull’impresa dell’azzurro. Senza mai nominarlo, infatti, alcuni giornalisti hanno fatto aleggiare l’ombra del doping sul successo di Jacobs, capace di migliorarsi per tre volte tra batterie, semifinali e finale. Accuse e sospetti ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Ha riscritto la storia dell’leggera italiana, primo azzurro a conquistare la finale nei 100 metri piani e, poi, record europeo con 9”80 e medaglia d’oro.ha dominato la gara regina dell’leggera e delle. Subito dopo, però, da Stati Uniti e Inghilterra alcuni giornalisti hanno iniziato a gettare ombre sull’impresa dell’azzurro. Senza mai nominarlo, infatti, alcuni giornalisti hanno fatto aleggiare l’ombra del doping sul successo di, capace di migliorarsi per tre volte tra batterie, semifinali e finale. Accuse e...

Advertising

Gazzetta_it : Olimpiadi, atletica: la 4x100 di Jacobs e Tortu vola in finale con il record italiano - Eurosport_IT : Marcell Jacobs ritorna in pista! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Jacobs | #Athletics - Eurosport_IT : Scarpe di ultima generazione, pista rimbalzante, aria calda e rarefatta: a Tokyo vanno tutti forte come non mai! ???… - SardiniaPost : #Olimpiadi ?????????? I magnifici dell'atletica italiana - con un pezzo di Sardegna - volano a #Tokyo: centrata la final… - _D_a_s__ : RT @atleticaitalia: #atletica Comincia la marcia! ???? ?? A Sapporo tutto pronto per la 20 km maschile delle Olimpiadi #Tokyo2020: in gara gl… -