Atletica, Olimpiadi Tokyo: Hansle Parchment sorprende Grant Holloway ed è oro nei 110 ostacoli (Di giovedì 5 agosto 2021) Esito inatteso quello della Finale olimpica dei 110 metri ostacoli di scena a Tokyo. Nella specialità in cui tecnica e velocità si fondono c'erano grandi attese nei confronti dell'americano Grant Holloway che nei Trials di qualificazione olimpica si era imposto con il tempo di 12?81, a un solo centesimo dal primato del mondo di Aries Merritt. Ebbene, l'atto conclusivo ha avuto uno sviluppo diverso ed è stata la Giamaica a fare festa. Hansle Parchment, bronzo olimpico a Londra 2012 e argento mondiale nel 2015 su questa distanza, è riuscito a imporsi con il crono di 13?04 (season-best)

