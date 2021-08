Atletica, Olimpiadi Tokyo: Alessia Trost ed Elena Vallortigara mancano l’accesso alla Finale del salto in alto (Di giovedì 5 agosto 2021) La pedana del salto in alto ci aveva esaltato nel giorno dell’oro di Gianmarco Tamberi. In questa circostanza, nella gara di qualificazione alla Finale olimpica a Tokyo (Giappone) riservata alle donne, le soddisfazioni in casa Italia non sono arrivate. Si devono registrare, infatti, le due eliminazioni di Elena Vallortigara e di Alessia Trost che non sono riuscite a centrare la misura di 1.95, fermandosi rispettivamente a 1.93 e a 1.90. Per Vallortigara, dopo un percorso netto a 1.82 e 1.86, il primo ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) La pedana delinci aveva esaltato nel giorno dell’oro di Gianmarco Tamberi. In questa circostanza, nella gara di qualificazioneolimpica a(Giappone) riservata alle donne, le soddisfazioni in casa Italia non sono arrivate. Si devono registrare, infatti, le due eliminazioni die diche non sono riuscite a centrare la misura di 1.95, fermandosi rispettivamente a 1.93 e a 1.90. Per, dopo un percorso netto a 1.82 e 1.86, il primo ...

