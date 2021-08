Atletica, Olimpiadi Tokyo: 4×400 italiana eliminata in batteria, prova onorevole delle azzurre (Di giovedì 5 agosto 2021) L’Italia non riesce a qualificarsi alla finale della 4×400 femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le azzurre hanno disputato una prova onorevole, ma le avversarie erano davvero di un altro pianeta. Le azzurre hanno chiuso la loro batteria al settimo posto col tempo di 3:27.74 (stagionale), per accedere all’atto conclusivo serviva essere tra le prime tre classificate o avere uno dei tempi di ripescaggio. Maria Benedicta Chigbolu, Alice Mangione, Petra Nardelli, Rebecca Borga hanno fatto il loro in un contesto decisamente competitivo. A imporsi nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) L’Italia non riesce a qualificarsi alla finale dellafemminile alledi2021. Lehanno disputato una, ma le avversarie erano davvero di un altro pianeta. Lehanno chiuso la loroal settimo posto col tempo di 3:27.74 (stagionale), per accedere all’atto conclusivo serviva essere tra le prime tre classificate o avere uno dei tempi di ripescaggio. Maria Benedicta Chigbolu, Alice Mangione, Petra Nardelli, Rebecca Borga hanno fatto il loro in un contesto decisamente competitivo. A imporsi nella ...

