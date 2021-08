Atletica | Massimo Stano MARCIA SULL’ORO! Capolavoro nella 20 km | impresa epocale a Tokyo!

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sono le Olimpiadi dell’leggera per l’Italia, in maniera inattesa e imprevedibile: dopo anni di lacrime amare, la Regina degli Sport torna a illuminare il tricolore e a Tokyo 2020 arriva addirittura la terza medaglia d’oro per il Bel Paese. Dopo la memorabile domenica 1° agosto, condita dai successi di Marcell Jacobs (100 metri) e di Gianmarco Tamberi (salto in alto),si inventa una commovente magia20 km die trionfa da autentico outsider, capace di atteggiarsi da impavido fenomeno del tacco e punta quando proprio non te lo aspetti. L’Italia ha già vinto tre medaglie ...