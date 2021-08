Atletica | Massimo Stano | “L’Italia sta andando fortissimo! Dopo Jacobs e Tamberi mi sono detto | non c’è due senza tre”

(Di giovedì 5 agosto 2021)si è laureato Campione Olimpico nella 20 km di marcia. Il pugliese si è inventato una spettacolare magia a Sapporo, ha demolito l’intera concorrenza con un ritmo costante e asfissiante, comportandosi da autentico padrone di una prova encomiabile e terminata con la conquista della medaglia d’oro. L’azzurro ha trionfatore da autentico outsider: era inatteso alla vigilia, si poteva sperare in un buon piazzamento e invece è arrivato il sigillo che lo consegna in maniera imperitura alla storia dello sport tricolore. Il 29enne, che regala aldell’leggera il terzo oro in questi Giochi, trova la sua ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - Con la vittoria di Massimo #Stano nella marcia 20km, l'Italia ha conquistato 3 medaglie d'oro nell'atletica al… - Eurosport_IT : ORO ORO ORO! MASSIMO STANO È CAMPIONE OLIMPICO ?????? #Athletics | #Tokyo2020 | #Stano | #ItaliaTeam - FontanaPres : Il settimo sigillo! ?? Ancora un trionfo per l’atletica leggera azzurra. Strepitosa prestazione nella gara dei 20 km… - biacapparelli : RT @atleticaitalia: #atletica ++MASSIMO STANO CAMPIONE OLIMPICO++ ?? Che trionfo di Massimo Stano a Sapporo!!! #Tokyo2020 è MEDAGLIA D'ORO… - radio_milano : RT @FontanaPres: Il settimo sigillo! ?? Ancora un trionfo per l’atletica leggera azzurra. Strepitosa prestazione nella gara dei 20 km di mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Massimo

OA Sport

Sospetti? "Non do importanza" Il settimo oro italiano è diStano, che ha trionfato nella 20 ...leggi anche Tokyo 2020: tutti gli italiani in gara oggi 5 agosto Lo Stadio Olimpico di ...Italia da urlo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Pioggia di medaglie: ben cinque oggi. Tra queste un oro strepitoso nella 20 km di marcia conStano , terza vittoria nell'. Gregorio Paltrinieri suggella con il bronzo nella 10 km in acque libere una meravigliosa Olimpiade. Lo strepitoso nuotatore azzurro sale sul podio per la ...(LaPresse) – Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro nella 20km di marcia ai Giochi Olimpici di Tokyo. La gara è stata disputata a Sapporo. Tokyo, 5 ago. L’azzurro ha chiuso in 1’21?05 superando a so ...Sono le Olimpiadi dell'atletica leggera per l'Italia, in maniera inattesa e imprevedibile: dopo anni di lacrime amare, la Regina degli Sport torna a illuminare il tricolore e a Tokyo 2020 arriva addir ...